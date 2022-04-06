Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На протяжении десятилетий он пользовался широкой поддержкой избирателей, а также последовательно и твёрдо защищал свои политическую позицию, убеждения и жизненные принципы, сказал глава региона.

Евгений Куйвашев

Kremlin.ru

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«Его живой ум, эрудиция, ораторский талант, аналитические способности вызывали искреннее уважение не только однопартийцев, но и всего депутатского корпуса», — сказал чиновник. И добавил, что по инициативе Жириновского в Госlуму регулярно вносились законопроекты с резонансными предложениями и идеями, и многие из них обрели силу нормативных правовых актов.

Также Куйвашев назвал смерть Жириновского невосполнимой потерей. Как сообщало ИА REGNUM, о кончине лидера ЛДПР стало известно 6 апреля.