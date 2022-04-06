Москва, 6 апреля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Резкое падение рубля и котировок фондового рынка заметно уменьшило уровень доверия жителей РФ к традиционным формам сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги исследования «Ромир», которое показало, что в РФ до 52% уменьшилась доля граждан, располагающих сбережениями, хотя в начале марта этот показатель был равен 56%.

Корзун Андрей (Kor!An) Банковский сейф

«Такое падение было закономерным, — сказал Ковригин. — Резкое падение рубля, котировок фондового рынка заметно уменьшило уровень доверия жителей РФ к традиционным формам сбережений – наличным, счетам в банках, ценным бумагам. В ближайший год это падение, если не будет резкого снижения реальных располагаемых доходов, должно смениться ростом. Вместе с тем модель сберегательного поведения уже изменилась и будет меняться далее в пользу преобладания в портфелях реальных слитков из драгоценных металлов (благо, НДС на покупку отменили), граммов металлов на обезличенных металлических счетах, недвижимости».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года за ситуацией на валютном рынке следили 64% жителей России.