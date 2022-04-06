Москва, 6 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Надежда Санько, жена футболиста Павла Мамаева, скоро станет матерью. Об этом 6 апреля пишет Peopletalk.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

Санько поделилась, что 2022 год подарил ей и её супругу «всё, о чём мечтали, что задумывали и даже больше». »… и самое главное — новую жизнь, которая зародилась во мне, как плод нашей любви! Такой желанный и ценный, будто Всевышний исполнил каждую деталь, о которой мы просили», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году Павел Мамаев развёлся с супругой Аланой Мамевой, от которой у него есть дочь. Позже спортсмен начал встречаться с подругой бывшей жены Надеждой Санько — в 2022 году они поженились.