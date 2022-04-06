Москва, , 15:56 — REGNUM Развитые страны, вводя санкции против России, сами инициируют передел рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы Азиатского банка развития, согласно которым азиатские экономики в 2022 году в среднем вырастут на 5,2%.

Юго-Восточная Азия Serg!o

«В настоящее время развитые страны, вводя санкции против России, сами инициируют передел рынка. Россия начинает ещё больше налаживать сотрудничество с азиатским регионом. Например, покупателем российских алмазов вместо развитых стран стала Индия. Такая же ситуация с Китаем. Очень активное укрепление взаимодействия Китая и России должно принести соответствующие результаты для прогресса в развивающихся экономиках, — сказала Ермилова. – Хороший рост могут показать Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея. В зависимости от взаимоотношений с мировыми экономиками возможен прирост у Японии, Сингапура. С большей частью стран отношения укрепятся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным АБР, в 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи достигнут 3%.

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