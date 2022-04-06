Лейпциг, Германия, , 15:55 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Миранчук попал в заявку «Аталанты» из Бергамо на матч ¼ финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 с немецким «Ред Булл Лейпцигом». Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба «Аталанты».

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Заявка «Аталанты» на матч с «РБ Лейпцигом» выглядит следующим образом: Спортьелло, Росси, Муссо, Паломино, Пеццелла, Демирал, Хатебур, Скальвини, Читтадини, Дзаппакоста, Копмейнерс, Фройлер, де Рон, Пессина, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Мурьель, Бога, Михэйлэ, Сапата.

Первый матч четвертьфинала Лиги Европы УЕФА «Ред Булл Лейпциг» — «Аталанта» состоится завтра, 7 апреля, и пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в шестнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле российский полузащитник провел 628 минут.