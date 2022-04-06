Волгоград, , 15:59 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 521 житель, перенёсший COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 210 835 носителей коронавируса. Справились с заражением 200 126 человек.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 6 748 пациентов.