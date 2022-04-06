Бишкек, , 15:54 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии предлагает штрафовать школьников и их родителей за демонстрацию неуважения к учителю. Проект соответствующих поправок в законодательство вынесен на общественное обсуждение.

Учитель geralt

Под проявлением неуважения к педагогам ведомство подразумевает нецензурную брань, непристойное поведение, оскорбительные приставания и демонстрацию неприличных жестов или предметов, в том числе через СМИ и интернет.

Минобразования считает необходимым наказывать за подобное поведение наложением штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов (около 3 тысяч рублей).