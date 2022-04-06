Москва, 6 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Легализация криптовалют в России чревата разорением значительного числа смельчаков, рискнувших вложить в них существенную часть личных или заемных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, которая сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами.

Криптовалюта

«Современные пирамиды часто маскируются под разработчиков криптовалют с целью обмана и вовлечения в пирамиду новых граждан, – сказал Садыков. – В текущих условиях приобретение криптовалют является весьма рискованным предприятием. Помимо банальной потери значительной доли своей стоимости, криптовалюты несут в себе серьезные геополитические риски. Легализация криптовалют в России чревата разорением значительного числа смельчаков, рискнувших вложить в них существенную часть личных или заемных средств, и обращением к государству с требованиями компенсации понесенных убытков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Садыков объяснил, чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид.