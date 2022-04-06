Москва, , 15:53 — REGNUM Уход американской компании Intel из России был скорее вопросом времени, поскольку компания одной из первых объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Процессор Intel Core Intel in Deutschland

«С точки зрения воздействия данного шага на деятельность компании — оно более чем ограниченное. Производственных площадок в стране компания не имела.

А сотрудники Intel в России занимались по большей части исследовательской деятельностью, которую довольно легко перенести на другие площадки.

Штат компании в России составлял около 1,2 тыс. человек, что соответствует около 1% всего персонала Intel.

Кроме того, Intel и ранее предпринимала действия по сокращению объема деятельности в РФ и, например, в 2016 году закрыла исследовательский центр в Новосибирске.

Однако уход Intel может больно ударить по академическим программам ряда российских университетов, которые активно сотрудничали с компанией, и больше остальных в этом смысле пострадает Нижний Новгород», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостановила свою деятельность в России.

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