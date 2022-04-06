Москва, , 15:51 — REGNUM Криптовалюты существенно отличаются от финансовых пирамид. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что криптовалюты являются финансовыми пирамидами.

Криптовалюта

«Криптовалюты на текущем этапе их развития схожи с финансовыми пирамидами в том, что их стоимость в значительной степени определяется спекулятивным интересом инвесторов, а их базовая ценность как средства защищенного обмена данными о транзакциях относительно невысока, – сказал Садыков. — Как следствие, стоимость криптовалюты может существенно падать по причине исчерпания контингента потенциальных инвесторов на фоне массового решения держателей криптовалюты о завершении фазы роста ее стоимости и целесообразности выхода из актива».

Вместе с тем экономист обратил внимание на то, что есть и существенные отличия криптовалют от финансовых пирамид в классическом понимании.

«Паи организации-пирамиды нельзя майнить, привлеченные ей средства концентрируются в руках лиц, находящихся на вершине пирамиды, в отличие от технологии распределенного реестра», — сказал Садыков.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какую выгоду может получить РФ от легализации криптовалют.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, почему в РФ нужно легализовать криптовалюты