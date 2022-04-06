Москва, 6 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. РЖД сохранит скидки на проезд для детей от 10 до 17 лет. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Что касается цен на билеты, коллеги из РЖД делают всё возможное, чтобы билеты на цены не росли. Более того, компания РЖД уже седьмой год подряд принимает решение о предоставление 50% скидки детям от 10 до 17 лет на период летних школьных каникул Одновременно государство также предоставляет субсидии 50% для детей от 10 до 17 лет в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь», — заявил Савельев.