Вашингтон, , 15:55 — REGNUM США и их союзники помогут Украине, поставив противотанковые комплексы в расчёте на количество российских танков. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 6 апреля в интервью телеканалу NBC.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Глава Госдепартамента, отвечая на вопрос о поставках дополнительной военной помощи Украине, заверил, что на каждый российский танк, находящийся на украинской территории, придётся по десять противотанковых комплексов.

Эти комплексы либо уже поставлены на Украину, либо вскоре окажутся там, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, США регулярно объявляют о выделении Украине военной помощи на фоне проводящейся Россией спецоперации. Так, в середине марта президент Джо Байден пообещал Киеву рекордный пакет помощи на сумму около $800 млн.

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