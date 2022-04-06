Ташкент, , 15:50 — REGNUM Компания UzAuto Motors остановила экспорт автомобилей в Россию для соблюдения режима санкций, сообщает Газета.уз.

Chevrolet Trax (сс) Chu

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Отмечается, что компания UzAuto Motors производит автомобили марки Chevrolet группы General Motors (GM).

«В состав этих машин входят полупроводники и микросхемы, производящиеся в Южной Корее, которая присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию из-за конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Таким образом, отмечает издание, если бы UzAuto продолжала отправлять автомобили в РФ, поставки комплектующих на её завод вблизи Андижана были бы прекращены.