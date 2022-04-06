Москва, , 15:49 — REGNUM В настоящее время доллар и евро испытывают большее, чем раньше, давление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал вероятность дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару и евро.

Доллары и евро

«Доллар и евро сейчас сами испытывают большее, чем раньше, давление – их статус как мировых валют испытывает серьезный удар, — сказал Ковригин. — Вместе с тем надо понимать, что сейчас курс рубля не рыночный. Обязательство продавать основную часть валютной выручки для экспортеров, ограничения на обращение валют в России корректируют курс рубля в сторону увеличения (то есть снижения доллара). Постепенное снятие этих ограничений будет давить на рубль. Однако не думаю, что это слишком серьёзные риски для рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, есть ли основания для укрепления рубля.

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