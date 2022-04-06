Бишкек, 6 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. За три месяца с начала 2022 года налоговая служба Киргизии собрала и направила в госбюджет более 36 млрд 383 млн сомов (35 млрд 670 млн рублей) налогов и платежей. Об этом заявил председатель ГНС Алтынбек Абдувапов на правительственном заседании 6 апреля.

Киргизский сом

По его словам, план по сбору налогов за первый квартал текущего года перевыполнен на 3,2% или почти на 1 млрд 125,9 млн сомов (около 1 млрд 104 млн рублей).

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«По сравнению с аналогичным периодом 2021 года налогов удалось собрать больше на 67,3% или на 14 млрд 640 млн сомов (14 млрд 353 млн рублей)», — добавил глава налогового ведомства.

Также он сообщил, что в январе — марте 2022 года киргизстанцы уплатили в налоговую службу 10 млрд 204 млн сомов (10 млрд рублей) страховых взносов. Это на 4,1% или на 404 млн сомов (396 млн рублей) превышает установленный правительством план.

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