Москва, 6 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В РФ закономерно растут ожидания дальнейшего укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 44% жителей РФ ждут укрепления российской валюты по отношению к доллару и евро.

Pixabay.com Доллар и евро

«Ожидания дальнейшего укрепления рубля растут закономерно – эмоции утихают, рубль уверенно укрепляется по отношению к мировым валютам. В общем, эти ожидания имеют все шансы оправдаться. Рубль был и остаётся одной из самых недооценённых валют во многом из-за геополитики. Высочайшие цены на нефть поддерживают курс нашей национальной валюты, и эксперты не видят сейчас оснований для снижения котировок», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщалось ранее, опрос, проведенный банком «Хоум Кредит», показал, что 44% жителей РФ ожидают укрепления рубля по отношению к доллару и евро.