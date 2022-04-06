Москва, 6 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Больше всего от антироссийских санкций пострадают страны Евросоюза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Основной пострадавшей от санкций стороной на сегодняшний день является Евросоюз. Поведение его руководителей выглядит очень странным, поскольку они должны прекрасно понимать, что США заинтересованы в том, чтобы если не России, то ЕС нанести ущерб. Именно это и происходит», — сказал Колташов.

При этом руководители Евросоюза продолжают грозить новыми санкциями и поддерживать уже введённые в отношении России ограничения, хотя такие действия больно бьют по самому ЕС, отметил экономист.