Москва, 6 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В марте Россия нарастила нефтегазовые доходы. Согласно данным Минфина РФ, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет страны увеличились до 1,208 трлн рублей. Рост показателя по сравнению с февралём 2022 года составил на 24,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Если сравнивать с мартом 2021 года, то рост превысил два раза.

Объём нефтегазовых доходов в марте стал рекордным, как минимум, за последние несколько лет. До этого самый большой размер выручки от нефти и газа бюджет получал в октябре 2021 года — 1,1 трлн рублей. В 2015—2020 годах таких высоких показателей не было из-за низких цен на нефть.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина России, нефтегазовые доходы в России в феврале 2022 года составили 971,7 трлн рублей, в январе — 794,5 трлн рублей.