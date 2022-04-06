Москва, , 15:47 — REGNUM Основная выгода, которую могла бы получить РФ от легализации криптовалют, — это обход санкций на транзакции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой о том, что криптовалюты – это разновидность финансовой пирамиды и что их легализация привела бы к масштабному инвестированию в такой высокоспекулятивный инструмент.

Криптовалюта

«Криптовалюты – это временная спекулятивная частная валюта. И пока Россия переживает период финансовых ограничений, криптовалюты – это один из вариантов обхода санкций на транзакции, — сказал Головченко. — Но это все временно. Никогда центральные банки мира не отдадут свою финансовую власть в чужие руки. Поэтому центральные банки и не дадут частным валютам (по типу биткоина) заменить государственные валюты. Пока же основная выгода легализации криптовалют для России – это проводки денег в обход запретов и ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Юдаева заявила, что криптовалюты обладают признаками финансовой пирамиды.

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