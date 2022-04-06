Тула, , 15:47 — REGNUM 21-летний атакующий полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом». Об этом 6 апреля сообщили на официальном сайте «пушкарей».

Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили Дарья Драй © ИА REGNUM

Также сообщается, что Давиташвили подписал двухлетнее соглашение с батумским «Динамо» до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Зурико Давиташвили принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота самарских «Крыльев Советов», санкт-петербургского «Зенита» и подмосковных «Химок».

Полузащитник выступал за тульским клуб с 20 юля 2021 года после перехода из казанского «Рубина» на права свободного агента.