Зурико Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом»
Тула, 6 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. 21-летний атакующий полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили расторг контракт с тульским «Арсеналом». Об этом 6 апреля сообщили на официальном сайте «пушкарей».
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Арсенал» Зурико Давиташвили
Также сообщается, что Давиташвили подписал двухлетнее соглашение с батумским «Динамо» до конца сезона 2023/24.
В текущем сезоне Зурико Давиташвили принял участие в двадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота самарских «Крыльев Советов», санкт-петербургского «Зенита» и подмосковных «Химок».
Полузащитник выступал за тульским клуб с 20 юля 2021 года после перехода из казанского «Рубина» на права свободного агента.