Пенза, , 15:56 — REGNUM В Пензенской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз» выявили восемь фактов нарушения лесного законодательства. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

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Во время рейдов, проводимых с 7 февраля по 31 марта, гослесинспекторы и сотрудники полиции организовали на 27 стационарных постах 108 дежурств. За это время проведено 45 совместных проверок. В отношении виновных возбуждено восемь дел об административных правонарушениях.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области планируют заключать договоры аренды лесных участков сроком более чем на 30 лет.

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