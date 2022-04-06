Москва, 6 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Заработные платы в РФ будут расти номинально, но реально они снизятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявила доцент кафедры экономики и права Московского финансово-юридического университета Светлана Собянина. Так она прокомментировала результаты опроса, проведенного сервисом «Зарплата. ру», который показал, что в I квартале 2022 года 24% российских работников повысили заработные платы.

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«Зарплаты номинально будут расти, — сказала Собянина. — Но с учётом темпов инфляции реальные зарплаты, безусловно, не возрастут, а снизятся. Это неизбежно. Повышение зарплат произойдёт прежде всего по тем категориям работников, в которых экономика испытывает дефицит: IT специалисты, рабочие профессии. Риски падения реальных зарплат весьма высоки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Минтруда РФ, по итогам 2021 года уровень бедности в России года снизился до 11,4%.