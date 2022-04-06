Будапешт, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 апреля заявил о готовности платить за поставки российского газа в рублях. Об сообщает агентство Reuters.

Виктор Орбан Официальное интернет-представительство президента России

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По словам Орбана, если Россия просит платить за поставки природного газа в рублях — Венгрия будет платить в рублях.

Как сообщало ИА REGNUM, украинского посла в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний руководства Украины в адрес венгерских властей.