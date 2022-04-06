Тегеран, 14 марта, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Исламская республика Иран готова сохранять квоту нефтедобычи в 3,8 млн баррелей в сутки, если страны-члены ОПЕК договорятся о продлении дествующего соглашения о заморозке объемов нефтедобычи, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Об этом иранский министр заявил в ходе визита на нефтяное месторождение «Азар», расположенное на западе Ирана, сообщает агентство IRNA.

Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что если все страны-члены ОПЕК будут выполнять условия достигнутых ранее договорённостей, то Иран пойдет на заморозку объемов нефтедобычи до конца 2017 года.

Напомним, 10 декабря 2016 года в Вене состоялась встреча представителей стран-членов ОПЕК с представителями нефтедобывающих стран, не состоящими в этой организации. В результате встречи, участие в которой приняла и Россия, было принято совместное решение о сокращении объемов добычи нефти.