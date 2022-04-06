Москва, , 15:43 — REGNUM Граждане России смогут летать за рубеж летом 2022 года — пока в девять стран. Об этом 6 апреля заявил министр транспорта Виталий Савельев а брифинге о готовности транспортного комплекса к пассажироперевозкам летом 2022 года.

Министр транспорта Виталий Савельев Kremlin.ru

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«На зарубежном направлении, куда мы также сейчас научились летать уже на наших отечественных судах, — это будет девять стран пока, — мы планируем, что в целом около 10 млн россиян смогут посетить за рубеж», — заявил Савельев.