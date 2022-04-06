Москва, , 15:41 — REGNUM Выступление российских лыжников в сезоне 2021/22 признано удовлетворительным. Об этом 6 апреля сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Лыжи

Такое решение принято на заседании экспертного совета Министерства спорта РФ. Результаты лыжников оценивались исходя из двух оценок – «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды. А Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом.

Корме того, Наталья Непряева выиграла Большой хрустальный глобус, а также стала первой российской лыжницей, победившей в многодневке «Тур де Ски».