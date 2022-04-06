Москва, 6 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Бартер — один из древнейших в мире видов ведения бизнеса, обмен товаров и услуг возник ещё до появления денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрома родной Турции

«Активно используется бартер и сейчас в условиях преодоления кризисных явлений, в том числе на международном уровне. Бартер помог Ирану и Венесуэле пережить экономическую блокаду со стороны США.

В импортно-экспортном бартере товарообмен между сторонами сделки по договору производится без перерасчета денежных средств. При бартере оплата за поставляемые товары осуществляется обязательно в товарной форме.

Предлагаемая Турцией схема бартера предполагает пересчёт стоимости поставляемого товара в доллары США, правда, расчёты не производятся, а осуществляется ответная поставка товара на такую же сумму.

Видимо, Россия придёт к схеме обмена товаров на газ и нефть, что существенно сузит товарооборот стран», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши заявил, что возможность бартерной торговли между Россией и Турцией рассматривается.

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