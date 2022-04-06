Донецк, , 15:41 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из артиллерии Еленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 15:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Железную Балку и Горловку на территории ДНР.