Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области на восемь рублей, до 125 рублей, увеличилась стоимость школьного обеда. Соответствующее постановление 6 апреля подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

City-yaroslavl.ru Школьная столовая

Так, стоимость горячего питания, которым учеников начальных классов кормят бесплатно, в школах Ленобласти повышена со 117 до 125 рублей.

По словам председателя комитета общего и профессионального образования Вероники Ребровой, региональные власти договорились с районами о возможных и необходимых моделях организации питания детей начальной школы и льготных категорий.

«Это должно быть двухразовое питание: либо завтрак и обед, либо второй завтрак и обед, либо обед и полдник. Если это завтрак, то обязательно детям должно быть предложено горячее блюдо. Если это второй завтрак и полдник, то горячее блюдо может быть заменено на сдобу с молоком или другим напитком», — пояснил Реброва.