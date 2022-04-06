Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM С начала рабочей недели двоих жителей Ростовской области привлекли к ответственности за дискредитацию армии России. С марта на Дону заведено 13 дел по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 6 апреля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Каменск-Шахтинске полицейские пресекли одиночный пикет, который устроил 28-летний местный житель в общественном месте. В руках нарушитель держал плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные силы России.

В Кагальницком районе 37-летняя местная жительница на своей личной странице в социальных сетях разместила публикации, в которых содержалась дискредитирующая Вооружённые силы России информация.

В районных судах вынесены обвинительные решения. Каждому нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей.