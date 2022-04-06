Москва, , 15:47 — REGNUM Украинский журналист Дмитрий Гордон включён в России в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму. Таковы данные Росфинмониторинга.

Дмитрий Гордон President.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Речь идёт о перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности. На сайте ведомства указан Дмитрий Ильич Гордон, родившийся 21 октября 1967 года в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Следственный комитет России объявил о возбуждении против Дмитрия Гордона уголовного дела за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия по возбуждению ненависти либо вражды, а также распространение фейков о российских военных.

Так, Гордон в эфире украинского телеканала призывал к нападению на Россию с применением ядерного оружия. Он также призывал уничтожать российских граждан и заявлял, что российские войска якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины.

Читайте также: Украинский журналист Гордон стал фигурантом уголовного дела в России