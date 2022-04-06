Уфа, 6 апреля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан в Уфе. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

diegoattorney За решеткой

По версии следствия, 5 апреля на улице Российская на 16-летнюю девушку напал неизвестный. После совершения насильственных действий сексуального характера он скрылся. Девушка рассказала о случившемся своей матери, которая и обратилась к стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность предполагаемого и задержали его. Сейчас с 29-летним подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в отношении матери годовалого ребенка возбудили дело.