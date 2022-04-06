Джакарта, , 15:38 — REGNUM Правительство Индонезии решило взять совместный отпуск в связи с праздником Курбан-Байрам, который приходится на 29 апреля и 4−6 мая 2022 года, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Между тем, 2 и 3 мая 2022 года объявлены выходными днями.

«Правительство установило национальный праздник Ид аль-Фитр 2 и 3 мая 2022 года, а также совместный отпуск 29 апреля и 4, 5 и 6 мая 2022 года», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Президент заявил, что совместный отпуск можно использовать, чтобы оставаться на связи с родителями, семьей и родственниками. Однако глава государства напомнил общественности о необходимости продолжать соблюдать протоколы здравоохранения, потому что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в праздник Лебаран (Курбан-Байрам) около 85 миллионов человек покинуть города, чтобы навестить родственников.

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