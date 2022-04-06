Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Модель Шэнна Моуклер, бывшая жена барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, высказалась о его свадьбе с Кортни Кардашьян. Об этом 6 апреля пишет Page Six.

Трэвис Баркер Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, Моаклер поздравила «счастливую пару». «Я желаю им всего наилучшего, что может предложить жизнь в их совместном путешествии», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что Трэвис Баркер и Шэнна Моуклер были женаты с 2004 по 2008 год. У них есть две дочери.

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