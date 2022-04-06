Донецк, , 15:35 — REGNUM Днем 6 апреля киевские боевики обстреляли Железную Балку и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Железной балки со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять мин калибра 82 мм.

Также указывается, что украинские формирования обстреляли Горловку в 14:05, выпустив по городу 10 гранат из АГС.

Как сообщало, ранее склад боевой техники и вооружения киевских боевиков, который был замаскирован под базу хранения сельхозтехники, захватил на территории Харьковской области спецназ Росгвардии.