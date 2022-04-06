Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Владимир Жириновский «оставил яркий след в истории России», он «последовательно и бескомпромиссно отстаивал интересы страны и наших соотечественников за рубежом». Об этом говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга Александра Беглова в связи с кончиной федерального политика, о которой стало известно 6 апреля.

Александр Беглов Gov.spb.ru

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Беглов высказал глубокие соболезнования родным и близким Жириновского, слова поддержки — членам Либерально-демократической партии России, а также его избирателям, которые на протяжении нескольких десятилетий доверяли ему представлять свои интересы в Государственной Думе.

«Владимир Вольфович Жириновский ушел из жизни в сложный исторический момент. Глубоко преданный своему Отечеству, он подавал личный пример преодоления любых трудностей и боролся во имя будущего страны. Россия будет хранить память о выдающемся государственном и политическом деятеле», — заявил Александр Беглов.

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