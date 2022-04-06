Солигалич, Костромская область, , 18:30 — REGNUM В корпусе единственных в России деревянных торговых рядов, расположенных в городе Солигаличе Костромской области, планируют разместить гостиничные номера, ремесленные мастерские и магазины. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Уникальные торговые ряды в Солигаличе

Напомним, работы на объекте начались в 2020 году. Их финансирование осуществляется из областного бюджета. Изначально в Солигаличе было два корпуса торговых рядов, их построили в 1831—1833 годах по проекту архитектора Стасова.

Один из объектов пытались привести в порядок в конце 20 века. Однако отреставрировать ряды не получилось, вместо них в городе построили новодел, повторяющий очертания исторической постройки. Второй корпус прекратили использовать из-за ветхости в 2010-х годах.

Реставрацией рядов занимается «Региональное объединение специализированных строителей» из Санкт-Петербурга. Эта же компания взялась за восстановление Больших Мучных рядов в Костроме после пожара. Общая сумма солигаличского контракта составила 54 млн рублей.

Планировалось, что реставрацию завершат к декабрю 2022 года. Однако, по информации ОТРК «Русь» сроки сдвинулись на 1 августа 2023 года.

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