Смоленск, , 15:33 — REGNUM Владимир Жириновский был настоящим патриотом России, бескомпромиссно честным. Об этом 6 апреля в телеграм-канале написал губернатор Смоленской области, член ЛДПР Алексей Островский.

Владимир Жириновский общается со СМИ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Глубоко скорблю в связи с кончиной председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и выражаю искренние соболезнования его родным и близким, всем однопартийцам. Владимир Вольфович Жириновский был удивительным человеком, харизматичным лидером и настоящим патриотом России», — написал Островский.

Смоленский губернатор отметил способность лидера ЛДПР к стратегическому масштабному мышлению.

«Открыто и бескомпромиссно отстаивал интересы российского народа на политической арене в стране и за рубежом. Говорил с россиянами честно и откровенно, категорически отвергая лукавство и заигрывание в общении с людьми. За это его искренне любили соотечественники, глубоко уважали не только мы — его соратники и единомышленники, но и оппоненты», — добавил Островский.

Губернатор подчеркнул, что авторитет Владимира Жириновского был непререкаем, а сила воли — несгибаема.

«Я навсегда останусь благодарен Владимиру Вольфовичу Жириновскому за его в высшей степени доброе и внимательное отношение ко мне, за те 29 лет жизни, которые напрямую были связаны с ним. В первую очередь, как человеку и, конечно, как политическому деятелю. Всегда буду помнить его поддержку. Светлая память Вам, Владимир Вольфович!» — сказал Островский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля скончался председатель ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. В последние недели Жириновский проходил лечение от последствия коронавируса.