Саратов, 6 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В лесах Саратовской области пожароопасный сезон начнется с 11 апреля. Соответствующий документ подписал глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

Лесной пожар

«В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 11 апреля считается началом пожароопасного сезона в лесах на территории региона», — говорится в приказе.

Для оперативной работы в наиболее горимых районах установили 14 видеокамер. В этом году планируется закупка еще пяти видеорегистраторов, которые установят в Макаровском, Екатериновском, Балашовском и Вольском лесничествах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Саратовской области для охраны лесов от пожаров выделялось 82,4 млн рублей.

Читайте также: В Пензенской области пожароопасный сезон начнётся в апреле