Бишкек, , 15:30 — REGNUM Министерство образования и науки Киргизии предлагает ввести штрафы за вовлечение учителей и школьников в политику, а также за демонстрацию неуважения к педагогам. Проект соответствующих поправок в законодательство вынесен на общественное обсуждение.

Киргизия

Ведомство считает необходимым не только запретить принуждение учащихся и педагогов к вступлению в политические партии и другие общественные объединения, но и налагать за это штрафы:

для физических лиц — 7 500 сомов (7 500 рублей),

для должностных лиц — 13 000 сомов (13 000 рублей),

для юридических лиц — 15 000 сомов (15 000 рублей).

Аналогичные штрафные санкции Минобразования хочет ввести и для тех, кто будет заниматься принудительным привлечением школьников и учителей к любой деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях или политических акциях.