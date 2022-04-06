Ярославль, 6 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля и их коллеги из регионального парламента почтили память Владимира Жириновского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«У меня печальная новость, умер Владимир Вольфович Жириновский, и я предлагаю почтить минутой молчания память большого человека и большого политика», — предложил на заседании муниципалитета Ярославля депутат Дмитрий Петровский.

Перед началом заседания почтили память Владимира Жириновского минутой молчания и депутаты регионального парламента.

Владимир Вольфович Жириновский, глава партии ЛДПР, скончался 6 марта 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни.