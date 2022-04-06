Москва, 6 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Ввиду нестабильности на валютном рынке у населения России сейчас наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту, поскольку уверенности в дальнейшей твёрдости рубля нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Tax Ruling Михаил Ефимов.

Ivar Husevåg Døskeland Валюта

«Несмотря на то, что курс рубля заметно укрепился за последний месяц, нельзя исключать вариант, при котором в случае ослабления валютной политики со стороны ЦБ РФ российская валюта вновь ослабнет.

Следовательно, спрос на теневые операции с наличной валютой имеются среди той части населения, у которой отсутствовали валютные счета до 9 марта, или среди тех, кто планирует покинуть Россию в ближайшее время.

Также не стоит забывать и про субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых могут быть обязательства в иностранной валюте.

Однако с незаконными валютными операциями необходимо бороться. В этой связи мера борьбой против теневой продажи наличной иностранной валюты представляется логичным шагом правоохранительных органов.

Это необходимо для целей соблюдения текущего валютного законодательства и недопущении дестабилизации на валютном рынке России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Министерством внутренних дел РФ будет заниматься борьбой против теневой продажи наличной иностранной валюты.

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