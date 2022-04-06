Москва, , 15:25 — REGNUM Склад боевой техники и вооружения киевских боевиков, который был замаскирован под базу хранения сельхозтехники, захватил на территории Харьковской области спецназ Росгвардии. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия Rosgvard.ru

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«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили склад техники и вооружения ВСУ, который был тщательно замаскирован под базу хранения сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что бойцами Росгвардии были захвачены две бронированные разведывательно-дозорные машины, одна из которых была оснащена установкой ПТУР и снаряжена 15 противотанковыми управляемыми ракетами.

Также на складе были найдены спаренная зенитная установка ЗУ-23−2 на базе автомобиля ЗИЛ, а также десять коробов к зенитной установке со снаряженными лентами, 17 цинков с патронами различного калибра и документация ВСУ с координатами предполагаемых целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики произвели обстрел Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм.