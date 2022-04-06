Бишкек, 6 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. На киргизско-узбекской границе накануне, 5 апреля, произошел инцидент, в ходе которого пограничники Узбекистана застрелили двоих киргизстанцев, промышлявших контрабандой. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM На границе с Киргизией

По имеющейся информации, несколько граждан Киргизии попытались нелегально провезти груз стоимостью более $20 тысяч ()на лошадях в сопредельный Узбекистан.

Но неподалёку от линии границы на территории Узбекистана их обнаружили и задержали узбекские пограничники. Контрабандисты отказались подчиняться законным требованиям военнослужащих, из-за чего завязалась потасовка, и пограничники Узбекистана были вынуждены применить оружие.

В результате двое киргизстанцев получили огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, а остальные контрабандисты сбежали и скрылись на территории Киргизии.

На экстренной встрече пограничных представителей Киргизии и Узбекистана принято решение, что каждая из сторон проведет собственное расследование по этому инциденту.