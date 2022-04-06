Вашингтон, 6 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН проведёт 6 апреля голосование по вопросу приостановки членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в организации.

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Отмечается, что голосование намечено на 17:00 мск.

Ранее о возможном проведении в этот день голосования по вопросу отстранения России от участия в СПЧ заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как сообщало ИА REGNUM, назвал такое развитие событий немыслимым.

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