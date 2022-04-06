Воронеж, 6 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего вице-президента воронежской Федерации футбола направлено в суд. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Воронежа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник облпрокурора Михаил Усов.

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Бывший вице-президент ВООО «Федерации футбола» обвиняется в хищении в 2015—2016 годах денежных средств межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье», которые были выделены для проведения детско-юношеских соревнований в различных регионах Российской Федерации.

Как полагает следствие, обвиняемый требовал от бухгалтеров организации оформлять ведомости на выдачу ему денежных средств якобы для дальнейшей передачи иногородним судьям в счет оплаты их проезда и проживания в местах проведения турниров по футболу. Причинённый обвиняемым ущерб оценивается в 1,2 млн рублей.

В настоящее время дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.