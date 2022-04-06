Магнитогорск, Челябинская область, , 15:17 — REGNUM В Челябинской области арестованный за коррупцию бывший замглавы Магнитогорска не сумел выйти из СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наручники

Publicdomainpictures.net

Ранее ему продлили срок ареста до 1 мая. Однако защита подала апелляцию. Областной суд рассмотрел её и отказал в удовлетворении.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи считают, что будучи чиновником арестованный получил три взятки. Деньги предназначались за предоставление земельных участков.