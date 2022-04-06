София, , 15:16 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приступили к обсуждению вопроса о прекращении действия соглашения между правительствами Болгарии и США о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом 6 апреля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, инициатором рассмотрения нового положения стала депутатская группа от крупнейшей болгарской оппозиционной партии «Возрождение».

По мнению авторов документа, в настоящее время «Болгария не должна зависеть от Соединенных Штатов в контексте собственной безопасности».

Напомним, договор «Об оборонном сотрудничестве» между Софией и Вашингтоном был подписан 28 апреля 2006-го года. Соответствующий меморандум предусматривал предоставление Болгарией своих полигонов для учений американских войск и размещение на болгарской территории временных сил Пентагона. При этом США не выполнили свою часть соглашения, предусматривающую модернизацию армии Болгарии и выделение Софии дополнительных средств на оборонные проекты.