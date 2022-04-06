Владимир, 6 апреля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен из Чеченской республики Мансур Солтаев 5 апреля посетили пункт временного размещения беженцев из ЛНР, ДНР и Украины в деревне Пенкино Камешковского района Владимирской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

В переоборудованном корпусе социального учреждения находятся 54 человека, в том числе 14 детей. Они обеспечены трёхразовым питанием, медицинской, юридической и гуманитарной помощью.

«Даже те, кому не требуется медицинская помощь, морально травмированы. У кого-то погибли близкие, многие потеряли жильё, имущество. Первые дни люди оправляются от пережитого и стараются найти родных, с которыми попали в разные регионы. Помогаем им всеми силами. Есть уже случаи, когда удалось воссоединить семьи. Например, помогли найти друг друга супругам. Муж попал в Ярославскую область, жена к нам, теперь они вместе в ПВР в лагере «Олимп», − рассказал Александр Авдеев.

Всего во Владимирскую область приехал 1751 человек. 430 из них прибыли самостоятельно и остановились у родственников и друзей. 1321 человека поселили в ПВР. За последние три недели помогли найти работу 16 переселенцам: учителями, медиками, рабочими, почтальонами. Почти треть приехавших дошкольников посещают детсады. Трое студентов поступили в ВлГУ.